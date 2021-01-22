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В Елабуге появится центр культурного развития

23:35, 22.01.2021 Сюжет:  Нацпроекты в Татарстане
В Елабуге появится центр культурного развития
Фото: пресс-служба мэрии Елабуги

В Елабуге появится центр культурного развития. Здание планируется возвести в рамках реализации нацпроекта «Культура».

Земельный участок для строительства найден в 4-м микрорайоне на перекрёстке пр. Мира и ул. Марджани. В центре будет располагаться школа искусств с эстетическим, художественным и музыкальным направлением, многоцелевой зрительный зал на 197 мест, кафе на 48 посадочных мест и танцевально-гимнастический зал.

Фото: пресс-служба мэрии Елабуги

В учреждении будет современное оборудование, экраны, музыкальные инструменты. Подобного центра в городе пока нет, сообщает пресс-служба мэрии Елабуги.

По всей России будет построено восемь культурных центров. Два из них появятся в Татарстане.

В этом году в Казани планируют начать строить физкультурно-оздоровительный комплекс по спортивной гимнастике и акробатике в ЖК «Салават купере».

Татьяна Леухина
ОбществоИнфраструктураОбразованиеКультура Татарстан
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