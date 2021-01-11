В Казани начнут строить Центр баскетбола и комплекс по спортивной гимнастике

В этом году в Казани планируют начать строить физкультурно-оздоровительный комплекс по спортивной гимнастике и акробатике в ЖК «Салават купере» и Центр баскетбола в ЖК «Весна». На данный момент продолжается проектирование крытого ледового дворца по ул. Гаврилова, Центра пляжных видов спорта по ул. Сибгата Хакима и спортивного комплекса дзюдо на территории СШОР «Тасма», говорится на сайте мэрии.

Баскетбольно-волейбольные площадки появятся на территории школ №43 и №41, площадки для мини-футбола — на территории татарско-русской школы №65 и спорткомплекса «Ак Буре». Также запланирован капремонт в двух спортшколах — «Мотор» и «Савиново».

За 2020 год в Казани построили 13 новых спортивных объектов, в том числе манежи «Максат» и «Искандер».