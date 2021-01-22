В ВОЗ объяснили рост смертности от COVID-19

Смертность от коронавируса может увеличиваться из-за перегрузки систем здравоохранения, а не только из-за новых штаммов COVID-19. Об этом рассказала эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.

ВОЗ получила данные британских ученых о том, что новый штамм может приводить к более высокой летальности. Керкхове отметила, что если повышается трансмиссивность, то увеличивается число заболевших. Следовательно, медпомощь в стационарах или отделениях интенсивной терапии становится нужнее большему количеству людей. Отсюда — увеличение смертности.

Фото: realnoevremya.ru

— Поэтому мы подчеркиваем, что вне зависимости от вариантов коронавируса необходимо делать все возможное, чтобы прекратить передачу, — пишет ТАСС.

Сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что «британский» штамм коронавируса может приводить к более высокой летальности.



Татьяна Леухина