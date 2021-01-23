Число татарстанских поставщиков на онлайн-платформах возросло до 5 тысяч

Фото: Максим Платонов (архив)

Число республиканских поставщиков на онлайн-платформах — Ozon, Wildberries и KazanExpress — увеличилось до 5 тысяч. Суммарный оборот их продаж составил 4,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

В прошлом году состоялось открытие крупных логистических центров Ozon и Wildberries. Благодаря им выросла скорость доставки заказов в Татарстане. Если раньше жители региона получали покупки в течение двух-трех дней, то теперь товары с локальных складов будут доставляться уже на следующий день.



В декабре прошлого года уполномоченный при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей, помощник президента Фарид Абдулганиев заявил, что за время самоизоляции зафиксирован десятикратный рост числа наших продавцов на интернет-площадках. На тот момент было 3,5 тыс. татарстанцев, которые предлагают на них свои товары, а их выручка за 9 месяцев 2020 года превысила 3,57 млрд рублей.