В Набережных Челнах полицейские выявили продажу поддельных запчастей

В Набережных Челнах полицейские выявили факт незаконного использования товарного знака. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Полицейские установили, что с сентября по октябрь 2019 года менеджер по продажам и другие работники организации производили и реализовывали автомобильные детали с признаками подделки.

Фото: realnoevremya.ru

Во время осмотра гаража оперативники изъяли заготовки, запчасти, упаковку с признаками контрафакта, приготовленные для продажи на территории России. В результате незаконных действий причиненный ущерб составил больше 3,3 млн рублей.

Следователи СУ УМВД России по г. Набережные Челны возбудили уголовное дело по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)». Подозреваемому грозит срок до четырех лет лишения свободы. Пока он находится под подпиской о невыезде.



Ранее в Казани уничтожили около четырех тысяч контрафактных картриджей.



Ольга Плешкова