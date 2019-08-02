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Железная кольцевая дорога в Казани будет состоять из двух «полуколец»

16:13, 02.08.2019
Железная кольцевая дорога в Казани будет состоять из двух «полуколец»
Фото: wikimedia.org karadamir

Железная кольцевая дорога в столице Татарстана будет состоять из двух «полуколец» и строиться в два этапа. Ориентировочная стоимость проекта — 180 млн рублей. Сейчас проектируется первый участок пути от станции вокзал «Казань-1» до станции «Восстание-Пассажирская», рассказал замначальника Горьковской железной дороги по территориальному управлению Александр Черемнов.

«Идет проектирование первого этапа от «Казани» [станция «Казань-Пассажирская» на вокзале «Казань-1»] до станции «Восстание-Пассажирская» через станцию «Лагерная» — это первое полукольцо. Это наш перспективный проект совместно с Министерством транспорта, Республикой Татарстан. Ориентировочная стоимость — порядка 180 млн рублей», — передает «Татар-информ» слова чиновника.

Он отметил, что проекту не потребуется государственная экспертиза, ведь его разрабатывают в новом формате.

С помощью казанского кольца можно будет добираться на электричках до Дербышек или аэропорта. В перспективе второе полукольцо должно соединить станцию «Компрессорный» и железнодорожный вокзал «Казань-2».

Напомним, ранее в Татарстане террористы готовили теракт на железной дороге.

ОбществоИнфраструктураЭкономика Татарстан
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