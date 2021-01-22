В Татарстане выплатили полмиллиарда рублей долгов по зарплате

Прокуратура Татарстана добилась выплаты более полумиллиарда рублей долгов по зарплате 20 тысячам работников. Как сообщил прокурор Татарстана Илдус Нафиков на коллегии ведомства, все равно сохраняется задолженность по зарплате на крупных стратегических предприятиях — группа компаний «ПСО», холдинговая компания «Ак Барс».

Также на горячую линию прокуратуры республики по невыплате стимулирующих доплат обратились более 460 медицинских работников. В итоге им выплатили 13 млн рублей.

В целом за время пандемии коронавируса был пресечен ряд фактов сокращения штата, выплаты зарплаты ниже МРОТ, незаконных увольнений.

Ранее сообщалось, что в Татарстане после вмешательства прокуратуры 28 работникам АО «Девелоперская корпорация Антей» выплатили более 1,1 млн долгов по зарплате.