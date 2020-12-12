В Татарстане после вмешательства прокуратуры работникам выплатили более 1 млн долгов по зарплате

Прокуратура Пестречинского района Татарстана проверила деятельность Казанского филиала АО «Девелоперская корпорация Антей» по части соблюдения требований трудового законодательства. Выяснилось, что 28 работников предприятия недополучили зарплату за октябрь 2020 года. Общая сумма задолженности — более 1,1 млн рублей.



В отношении директора АО «ДК Антей» возбуждено административное дело по невыплате зарплаты, внесено представление об устранении выявленных нарушений, сообщает прокуратура Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru

Постановление с материалами проверки направили в Госинспекцию труда в Татарстане для рассмотрения по существу. Сейчас задолженность перед сотрудниками полностью погасили.

Ранее сообщалось, что экс-депутата горсовета Челнов оштрафовали на 100 тысяч рублей из-за долгов перед работниками.

Маргарита Головатенко