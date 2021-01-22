«Нижнекамскнефтехим» подписал коллективный договор на ближайшие три года

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Подписание нового коллективного договора состоялось в головном офисе ПАО «Нижнекамскнефтехим». Открыл конференцию гендиректор компании Айрат Сафин. По его словам, за 2018—2020 годы предприятие в полном объеме выполнило свои социальные обязательства, прописанные в коллективном договоре. В 2018 году он впервые был заключен сразу на три года.



— Общая сумма расходов на персонал за отчетный период составила более 34,5 млрд рублей, в том числе фонд оплаты труда с прочими социальными выплатами — более 29 млрд рублей. Зарплата проводилась своевременно и в полном объеме, как и все виды доплат и надбавок к основной заработной плате, — подчеркнул Сафин.

По его словам, средняя заработная плата составила 61 тыс. рублей. В 2020 она увеличилась на 19% по сравнению с 2018 годом. Работники, занятые на производстве с вредными или опасными условиями труда, были обеспечены необходимой обувью, одеждой и специальными средствами. Всего на эти цели выделено 574,3 млн рублей.

На борьбу с коронавирусом было выделено 79,8 млн рублей. В рамках соглашения по охране труда выполнено 111 мероприятий, затраты на их реализацию составили 50,1 млн рублей.



За три прошедших года на обследование и лечение работников было направлено 574,4 млн рублей, на проведение медицинских осмотров — 142,1 млн рублей. В поликлинике №1 был проведен капитальный ремонт здания, приобретено медицинское оборудование, закуплены 2 автомобиля скорой помощи. Общая сумма расходов на ремонт и комплектацию составила более 238 млн рублей.



Доставка работников на работу и обратно домой велась по 10 специальным маршрутам. Расходы ну перевозку составили 949,2 млн рублей без НДС.

На обучение и повышение профессионального мастерства за прошедшие три года было выделено 123,2 млн рублей. Культурно-массовая и спортивно-оздоровительная работа была профинансирована на сумму 306,8 млн рублей. Более 600 молодых работников получили беспроцентную ссуду. Нефтехимикам, вернувшимся после армии, выплачивались «подъемные». За 2018—2020 годы размер выплат составил 2,2 млн рублей. Помощь оказывалась ветеранам производства и малоимущим семьям.



Завершая выступление, Айрат Сафин выразил уверенность, что «Нижнекамскнефтехим» справится с любыми вызовами времени.

— Впереди — реализация масштабных инвестиционных проектов, освоение новых рынков нефтехимической продукции. Я уверен, что благодаря слаженной работе трудового коллектива, его компетентности и профессионализм мы выполним все поставленные перед собой планы. Совместные усилия позволят улучшить экономические показатели деятельности нашего предприятия и сохранить высокий уровень социальных гарантий, — заключил он.

В свою очередь мэр Нижнекамска, глава НМР Айдар Метшин отметил, что сегодня глобальная экономика переживает непростые времена.

— Мы видим, что многие крупные компании начали проводить мероприятия с социальной направленностью. И именно в этих условиях взаимодействие власти, общества и бизнеса приобретает особую ценность. Заключение коллективного договора — это стратегически важное событие не только для компании «Нижнекамскнефтехим», но и для города в целом, поскольку договор, который вы принимаете на следующие три года, направлен на сохранение гарантий и льгот сотрудников НКНХ, а значит, и их семьей. А это уверенность в завтрашнем дне для тысячи нижнекамцев. Это еще раз подчеркивает, что Группа компаний ТАИФ и наше градообразующее предприятие «Нижнекамскнефтехим» всегда уделяли и уделяют особое внимание социальной политике, — отметил в своем выступлении Айдар Метшин.

Новый документ о сохранении всех социальных гарантий и льгот был подписан на 2021—2023 годы. Таким образом, нефтехимический гигант вновь подтвердил статус предприятия с высокой социальной ответственностью.



— 2020 год — не праздник. Случилась пандемия. Она очень сильно оказала влияние на наши предприятия. И не только на трудовой коллектив, но и на экономическую составляющую. Весь мир замер на вдохе, и мы, возможно, первыми с вами почувствовала сердцебиение мировой экономики. Мы всегда говорили, что «Нижнекамскнефтехим» — часть мировой экономики, но, казалось, где-то далеко, а нет, оказалось, мы с вами значительный элемент — там чихнули, а нам уже становится не по себе. 2020 год закончился. Подводятся результаты, и они не очень близки к плану, сделанному в начале года. Но особо хочется отметить, что все соцвопросы НКНХ были закрыты полностью, — заключил генеральный директор головной компании Группы «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов.

Партнерский материал

