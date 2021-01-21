Умер кот Тишка, которого спасли на пожаре в Зеленодольске

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Кот Тишка из Зеленодольска, которого вытащили из горящей квартиры пожарные и вылечили волонтеры, умер. Об этом сообщается в соцсетях.

Сегодня утром у животного резко упала температура и он впал в кому. Медики незамедлительно провели реанимационные мероприятия, привезли здорового донора и сделали переливание крови. Однако у Тишки начались судороги и он умер.

Фото: vk.com/id106691722

Напомним, пожарные обнаружили кота на кухне в горящей квартире. Они вынесли его на свежий воздух, провели реанимационные мероприятия при помощи дыхательного аппарата. Хозяева обвинили кота в пожаре — якобы он запрыгнул на газовую плиту, а после выскочил с горящим хвостом, убежал в комнату и прыгнул на диван. Они отказались от него. Приютить Тишку захотела телеведущая из Москвы. Ожидалось, что она заберет кота как только он пойдет на поправку.



Татьяна Леухина