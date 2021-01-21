Умер кот Тишка, которого спасли на пожаре в Зеленодольске
Кот Тишка из Зеленодольска, которого вытащили из горящей квартиры пожарные и вылечили волонтеры, умер. Об этом сообщается в соцсетях.
Сегодня утром у животного резко упала температура и он впал в кому. Медики незамедлительно провели реанимационные мероприятия, привезли здорового донора и сделали переливание крови. Однако у Тишки начались судороги и он умер.
Напомним, пожарные обнаружили кота на кухне в горящей квартире. Они вынесли его на свежий воздух, провели реанимационные мероприятия при помощи дыхательного аппарата. Хозяева обвинили кота в пожаре — якобы он запрыгнул на газовую плиту, а после выскочил с горящим хвостом, убежал в комнату и прыгнул на диван. Они отказались от него. Приютить Тишку захотела телеведущая из Москвы. Ожидалось, что она заберет кота как только он пойдет на поправку.
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