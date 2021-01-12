В МЧС Татарстана рассказали подробности пожара, на котором спасли кота
В МЧС по Татарстану рассказали подробности сегодняшнего пожара в многоквартирном доме в Васильево, на котором спасли кота. Ранее свекровь спасшейся женщины утверждала, что возгорание произошло из-за животного.
По ее словам, кот запрыгнул на газовую плиту, а после выскочил с горящим хвостом, убежал в комнату и прыгнул на диван. При этом хвост у животного абсолютно цел. Специалисты Госпожнадзора склоняются к версии о том, что причина пожара — детская шалость.
Мальчика оставили в комнате без присмотра, где загорелся диван, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.
Напомним, на момент начала возгорания в квартире находились молодая мама и ее двухлетний сын, которые успели спастись. Пожарные обнаружили кота на кухне. Они вынесли его на свежий воздух, провели реанимационные мероприятия при помощи дыхательного аппарата.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым