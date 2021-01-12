В МЧС Татарстана рассказали подробности пожара, на котором спасли кота

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В МЧС по Татарстану рассказали подробности сегодняшнего пожара в многоквартирном доме в Васильево, на котором спасли кота. Ранее свекровь спасшейся женщины утверждала, что возгорание произошло из-за животного.

По ее словам, кот запрыгнул на газовую плиту, а после выскочил с горящим хвостом, убежал в комнату и прыгнул на диван. При этом хвост у животного абсолютно цел. Специалисты Госпожнадзора склоняются к версии о том, что причина пожара — детская шалость.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Мальчика оставили в комнате без присмотра, где загорелся диван, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Напомним, на момент начала возгорания в квартире находились молодая мама и ее двухлетний сын, которые успели спастись. Пожарные обнаружили кота на кухне. Они вынесли его на свежий воздух, провели реанимационные мероприятия при помощи дыхательного аппарата.



Татьяна Леухина