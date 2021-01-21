Аналитики рассказали о ценах на жилье в разных районах Казани

Фото: Максим Платонов (архив)

Специалисты подсчитали, что в Казани самое дорогое вторичное жилье продается в Вахитовском и Ново-Савиновском районах.

В центре Казани цена 1 кв. м в среднем составляет 131,3 тыс. рублей, выяснили аналитики портала tatre.ru. В Ново-Савиновском один «квадрат» стоит 108,3 тыс. рублей.

Далее следуют Приволжский и Советский районы, где средняя цена достигает 91,9 и 87,1 тыс. рублей за 1 кв. м соответственно.

Наиболее низкий уровень средних цен наблюдается в Авиастроительном (81,3), Кировском (79,4) и Московском районах (80,7).

В сегменте «элитного» жилья средняя цена «квадрата» в конце декабря составила 141 тыс. рублей. «Улучшенки» продавались в среднем по стоимости 93,2 тыс. рублей за 1 кв. м, «ленинградки» — 82,6 тыс. рублей, а «хрущевки» оценивались в 76,1 тыс. рублей.

В целом по Казани стоимость вторичного жилья на конец декабря выросла на 1,42% по сравнению с предыдущим месяцем. Она составила 92,8 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Казани выставлена на продажу самая дорогая квартира в ПФО. За объект на улице Касаткина владельцы просят 119 млн рублей.