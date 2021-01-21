Самая дорогая квартира в ПФО расположена в Казани и за год не поменялась в цене

Аналитики определили самые дорогие квартиры Приволжья, лидером с огромным отрывом стал объект из Казани. Объект на улице Касаткина продается за 119 млн рублей.

Площадь квартиры составляет 320 кв. м. Стоит отметить, что за год ее цена не изменилась.

На втором месте квартира в Нижнем Новгороде, на улице Минина, за 71,3 млн рублей. Замыкает тройку лидеров Самара, где продается трехуровневая квартира площадью 341,5 кв. метра.

За такую же цену в Перми можно приобрести пятикомнатный пентхаус площадью 450 кв. м. В Саратове за 45 млн рублей предлагается квартира на 213 кв. метров.

Киров может похвастаться трехуровневой квартирой с башней всего за 35 млн. Самой дорогой квартирой Уфы оказался объект за 34,5 млн рублей и площадью 270 кв. метров.

Далее идут Ижевск, Пенза и Чебоксары, где самые дорогие апартаменты предлагаются за 33,65, 28 и 26,4 млн рублей.

Напомним, в декабре 2019 года ЦИАН составлял похожий список. Тогда в нем также лидировала Казань. Выставлена была квартира на той же улице Касаткина, но в другом доме. Она оценивалась в 125 млн рублей.