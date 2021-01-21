Сайто, Грицаенко и Костюков вышли на второй тайм матча с «Партизаном»
«Рубин» выигрывает у сербского «Партизана» (3:0) после 45 минут матча в рамках тренировочного сбора в Турции.
Авторами голов в составе казанцев стали Макаров, Йевтич и Кварацхелия.
Перед началом второго тайма тренерский штаб «Рубина» внес кардинальные изменения в состав. После перерыва на поле в форме казанской команды появился новичок Сайто и два игрока на просмотре — Грицаенко и Костюков.
Из стартового состава на второй тайм остались Дюпин, Йевтич, Абильдгор, Зотов и Кварацхелия.
Напомним, ранее спортивный директор «Тамбова» Худяков сообщил о скором переходе Грицаенко и Костюкова в «Рубин».СпортФутбол
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