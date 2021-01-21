Новости спорта

17:31 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Сайто, Грицаенко и Костюков вышли на второй тайм матча с «Партизаном»

16:06, 21.01.2021
Сайто, Грицаенко и Костюков вышли на второй тайм матча с «Партизаном»
Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» выигрывает у сербского «Партизана» (3:0) после 45 минут матча в рамках тренировочного сбора в Турции.

Авторами голов в составе казанцев стали Макаров, Йевтич и Кварацхелия.

Перед началом второго тайма тренерский штаб «Рубина» внес кардинальные изменения в состав. После перерыва на поле в форме казанской команды появился новичок Сайто и два игрока на просмотре — Грицаенко и Костюков.

Фото: vk.com/fcrk

Из стартового состава на второй тайм остались Дюпин, Йевтич, Абильдгор, Зотов и Кварацхелия.

Напомним, ранее спортивный директор «Тамбова» Худяков сообщил о скором переходе Грицаенко и Костюкова в «Рубин».

СпортФутбол
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также