Сайто, Грицаенко и Костюков вышли на второй тайм матча с «Партизаном»

«Рубин» выигрывает у сербского «Партизана» (3:0) после 45 минут матча в рамках тренировочного сбора в Турции.

Авторами голов в составе казанцев стали Макаров, Йевтич и Кварацхелия.

Перед началом второго тайма тренерский штаб «Рубина» внес кардинальные изменения в состав. После перерыва на поле в форме казанской команды появился новичок Сайто и два игрока на просмотре — Грицаенко и Костюков.

Фото: vk.com/fcrk

Из стартового состава на второй тайм остались Дюпин, Йевтич, Абильдгор, Зотов и Кварацхелия.

Напомним, ранее спортивный директор «Тамбова» Худяков сообщил о скором переходе Грицаенко и Костюкова в «Рубин».