Самая дорогая квартира Казани продается за 120 млн рублей

Три самых дорогих квартиры в Казани, выставленные на Avito, расположены в районе улиц Касаткина и Зои Космодемьянской. Из них наиболее высокий ценник установил владелец шестикомнатных апартаментов в ЖК «Ренессанс» — 119 млн рублей.

Квартира площадью 320 кв. м расположена на третьем этаже трехэтажного дома и преподносится как двухуровневое элитное жилье. В объявлении указано, что она отремонтирована и меблирована. Автор подчеркивает, что в квартире никто не жил.

Второй по ценнику указана квартира в ЖК «Падишах» на улице Бехтерева. Ее стоимость — 99,5 млн рублей. Судя по объявлению, площадь апартаментов составляет 382,7 кв. метров. О ремонте или меблировке шестикомнатной квартиры ничего не говорится.

Замыкает топ-3 расположенная рядом квартира из семи комнат площадью 574 кв. метров. Она находится в доме на улице Тельмана. Автор объявления подчеркивает причастность к интерьерам помещений архитектора из Италии. Также он рассчитывает привлечь покупателя паркингом и террасой.

Ранее сообщалось, что самая дорогая квартира Казани продается за 125 млн рублей. На тот момент это была квартира в жилом комплексе «Ренессанс» на улице Касаткина.