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Самую дорогую квартиру Казани оценили в 125 млн рублей

18:21, 28.12.2019 1
Самую дорогую квартиру Казани оценили в 125 млн рублей
Фото: google.ru/maps / скриншот

Аналитики сервиса ЦИАН нашли самую дорогую квартиру Казани. На сегодня это пятикомнатный пентхаус, который владелец оценивает в 125 млн рублей.

Общая площадь квартиры составляет 350 кв. метров. Он расположен в жилом комплексе «Ренессанс» на улице Касаткина.

Квартира занимает верхний этаж в одном из корпусов комплекса. В ЦИАН отмечают, что квартире есть гостиная, три спальни с гардеробными комнатами, огромный кабинет и другие преимущества.

Напомним, самой дорогой квартирой страны стал пентхаус в здании гостиницы «Москва». Помещения общей площадью 530 кв. м оценили в 1,2 млрд рублей.

Недвижимость Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:43
    2 миллиона долларов за самую дорогую квартиру для Казани с её только 5-ю долларовыми миллиардерами и десятками тысяч долларовых миллионеров маловато - надо стараться поднимать престиж Столицы.
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