Самую дорогую квартиру Казани оценили в 125 млн рублей

Аналитики сервиса ЦИАН нашли самую дорогую квартиру Казани. На сегодня это пятикомнатный пентхаус, который владелец оценивает в 125 млн рублей.

Общая площадь квартиры составляет 350 кв. метров. Он расположен в жилом комплексе «Ренессанс» на улице Касаткина.

Квартира занимает верхний этаж в одном из корпусов комплекса. В ЦИАН отмечают, что квартире есть гостиная, три спальни с гардеробными комнатами, огромный кабинет и другие преимущества.

Напомним, самой дорогой квартирой страны стал пентхаус в здании гостиницы «Москва». Помещения общей площадью 530 кв. м оценили в 1,2 млрд рублей.