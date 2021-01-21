В пятницу Казань ждет массовая проверка пассажирских автобусов
В пятницу Казань ждет массовая проверка пассажирских автобусов. Об этом рассказали в ГИБДД города.
Автобусы будут проверять на территории Приволжского района с 14 до 17 часов. Инспекторы нагрянут в автобусы, которые осуществляют регулярные или по заказу пассажирские перевозки по муниципальным, межмуниципальным, межрегиональным маршрутам.
Если во время рейда будут выявлены технические неисправности, будут приняты меры по запрещению эксплуатации транспорта.
Ранее сообщалось, что за год татарстанских перевозчиков оштрафовали на 24 млн рублей.
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