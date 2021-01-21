В пятницу Казань ждет массовая проверка пассажирских автобусов

В пятницу Казань ждет массовая проверка пассажирских автобусов. Об этом рассказали в ГИБДД города.

Автобусы будут проверять на территории Приволжского района с 14 до 17 часов. Инспекторы нагрянут в автобусы, которые осуществляют регулярные или по заказу пассажирские перевозки по муниципальным, межмуниципальным, межрегиональным маршрутам.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Если во время рейда будут выявлены технические неисправности, будут приняты меры по запрещению эксплуатации транспорта.

Ранее сообщалось, что за год татарстанских перевозчиков оштрафовали на 24 млн рублей.

Ольга Плешкова