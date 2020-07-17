За год татарстанских перевозчиков оштрафовали на 24 млн рублей

В Татарстане в 2019 году за нарушения правил пассажирских перевозок оштрафовали на сумму около 24 млн рублей, рассказал начальник Управления госавтонадзора по РТ Федеральной службы по надзору в сфере транспорта — главный государственный инспектор Борис Смирнов.

Ведомство совместно с ГИБДД в прошлом году провело 563 проверки транспортных средств и выявило 532 нарушения.

«То есть практически в каждом транспортном средстве мы выявляем нарушения», — подчеркнул Смирнов.

Самыми частыми нарушениями являются нарушение труда и отдыха (36%), несоблюдение перевозчиками требований федерального законодательства по обязательному страхованию гражданской ответственности за причиненный вред здоровью (25%), осуществление деятельности без лицензии (17%), отсутствие карты маршрута (6%), отсутствие предрейсового контроля технического состояния транспортных средств (5%) и предрейсового медицинского осмотра водителей (6%).

Чаще всего нарушения выявляют в Казани (49%) и в Набережных Челнах (17%). Главный госинспектор отметил, что проблемным является сектор заказных перевозок. Из-за несовершенства законодательства, минуя конкурсные процедуры, недобросовестные перевозчики организовали целый рынок перевозок, которые подменяют регулярные маршруты, как в целом по России, так и по республике, передает «Татар-информ».

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