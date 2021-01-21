Грицаенко и Костюков заявлены за «Рубин» на матч с сербским «Партизаном»

Тренерский штаб «Рубина» определился с составом на контрольный матч с сербским «Партизаном» в рамках первого тренировочного сбора в Турции.

В число запасных заявлены два футболиста «Тамбова» — защитник Грицаенко и нападающий Костюков. Об их переходе в казанский клуб должны объявить в ближайшее время.



В стартовом составе «Рубина» особых изменений нет, команды выйдет в оптимальном составе. Четверку защитников составят Самошников, Старфельт, Уремович и Зотов. В центре поля сыграют Абильдгор, Йевтич и Шатов. В атаке по краям выйдут Кварацхелия и Макаров, а наконечником выступит Деспотович. Новичок «рубиновых» Сайто остался в запасе.

Напомним, ранее стало известно о создании в системе «Рубина» женской профессиональной команды.