Галимова: Минниханов проинформирован о ситуации со снегом

Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова сообщила, что Рустам Минниханов проинформирован о ситуации со снегом в Татарстане и в Казани. Она отметила, что он «сам ездит по городу».

«Как вы видите, снег ежедневно идет. Действительно, не успевают все это убрать. Но это, конечно, не аргумент, не оправдание. Перед президентом стоит задача, учитывая особенности сезона, бросить все силы на то, чтобы оперативно устранять последствия снегопада», — сообщила Галимова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Минниханов заявил, что нужно реагировать на обращения граждан по поводу неочищенных от снега улиц и дорог, добавила Галимова.



Отметим, что в Казани перевозчики жалуются на неочищенные от снега остановки и автобусные полосы. Ассоциация АТП Татарстана обратилась в исполком города с просьбой рассмотреть вопрос об изменении регламента уборки снега.

