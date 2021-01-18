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Ассоциация АТП РТ просит казанцев помочь составить список улиц и остановок, не очищенных от снега

10:58, 18.01.2021
Ассоциация АТП РТ просит казанцев помочь составить список улиц и остановок, не очищенных от снега
Фото: Максим Платонов (архив)

Ассоциация АТП Татарстана и водители казанских автобусов приступили к составлению списка остановок и автобусных полос, неочищенных от снега. Организация приглашает присоединиться к этой работе жителей Казани.

В Ассоциации АТП РТ обратили внимание, что за три дня после снегопада казанские подрядчики-дорожники не справились с утвержденным регламентом по уборке снега. В организации призывают усилить контроль за их деятельностью со стороны надзорных органов.

Фото: vk.com/atprt

На данный момент в список проблемных остановок и автобусных полос в Казани вошли:

  • почти все автобусные полосы Казани, на которых складируется снег;
  • ост. «Дементьева» — огромный сугроб высотой с киоск;
  • ост. «Завод ЖБИ-2» — остановка в снегу;
  • ост. «Даурская» — сугроб на остановке, автобусная полоса занята складированным снегом;
  • ост. «Кафе Сирень» в сторону Аделя Кутуя — складированный снег на автобусной полосе;
  • ул. Лево-Булачная — полосу почистили. Дворникам это не понравилось, создают опять гору снега на автобусной полосе;
  • ул. Фучика — заужена проезжая часть из-за складированного снега;
  • ост. «РКБ» — транспорт колесами раскатывает неубранный снег, образовался лед. Пассажиры могут получить травму при выходе или при входе в автобус;
  • ост. «Ферма-2» — снег не убран, остановка в сугробах;
  • автобусная полоса от станции метро «Авиастроительная» — горы снега.

Информацию о заснеженных остановках, фото и видео можно направить в Ассоциацию АТП РТ на почту atprt2019@yandex.ru или оставить сообщение в официальной группе Ассоциации «ВКонтакте».

Напомним, Ассоциация АТП РТ обратилась в исполком Казани с просьбой рассмотреть вопрос об изменении регламента уборки снега с автобусных остановок и автобусных полосах.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
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