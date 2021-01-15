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В Ассоциации АТП Татарстана просят власти Казани пересмотреть регламент уборки снега

12:44, 15.01.2021 1
В Ассоциации АТП Татарстана просят власти Казани пересмотреть регламент уборки снега
Фото: realnoevremya.ru

Ассоциация АТП Татарстана обратилась в исполком Казани с просьбой пересмотреть график уборки городских магистралей (остановок и автобусных полос) после снегопадов. Об этом «Реальному времени» сообщил председатель организации Сергей Темляков.

Утром 15 января жители Казани столкнулись с пробками на дорогах и невозможностью вовремя уехать на общественном транспорте. Автобусы, троллейбусы и трамваи не могли безопасно остановиться, а вход и выход пассажиров был затруднен из-за сугробов и наледи рядом с остановками.

«Дорожники молодцы, работают по ночам, но их работу видят все пассажиры утром. Часовые ожидания транспорта на остановках, перепрыгивания через сугробы на остановках, приходиться стоять в пробках в общем потоке (автобусная полоса недоступна)», — обратил внимание Темляков.

Фото: Максим Платонов

В частности, сегодня утром на большинстве остановок Казани транспорт ждали по 40—50 человек, но автобусы подъезжали уже переполненные, из-за чего люди не могли вовремя уехать.

В ассоциации просят исполком Казани организовать оперативный вывоз снега с остановок города и не складировать его на автобусных полосах.

Отметим, что утром 15 января в Комитете по транспорту исполкома города сообщили, что в Казани не зафиксировано сбоев в работе электротранспорта, общественный транспорт работает в штатном режиме, по графику рабочего дня.

Подробнее о последствиях снегопада в Казани читайте в материале «Реального времени».

Татьяна Демина
Авто Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:56
    ГИБД когда жестко возметься за автобусы??? Почему автобусы не ездят по своим полосам.??? почему их не штрафуют за это???? Темлякова и Абдулхакова увалить и пусть работают кондукторами. А то Темляков всегда винить пассажиров. Зачем люди должны ждать по 40- 50 минут автобусов? Почему в такие моменты не пускают больше автобусов??? То что автобусы не рентабельны виноваты только перевлзчики и все .больше никто. Надо снтжать цены до 25 ти рублей за проезд и пускать на линии 2 раза больше автобусов и все пересядут на автобусы.Еще что бы руководство ПАТП. АТП не скрывали выручку. Дамир
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