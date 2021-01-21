Исполком Казани изменил ограничения по массе на мосту «Миллениум»

Исполком Казани изменил требования к транспорту, проезжающему по нескольким мостам и путепроводам города. Теперь на «Миллениуме» не действует ограничение в 30 тонн.

То же самое касается путепроводов на пересечениях проспекта Победы с Мамадышским и Оренбургским трактами, Кировской и 3-й транспортной дамбах. Взамен введено другое ограничение: на одну ось транспортного средства должна приходиться масса не более 10 тонн.

Остальные ограничения остаются прежними, на путепровод железнодорожных путей Москва — Екатеринбург, а также путепроводы ПК 41-59 и ПК 13-82 не должен выезжать транспорт тяжелее 30 тонн. Для мостов по улицам Ново-Давликеевской, Достоевского и Назарбаева (через озеро Нижний Кабан) оно составит 15 тонн. Для мостов через Булак — 5 тонн.