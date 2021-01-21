В Татарстане за год отремонтировали в три раза больше дворов, чем в Башкирии

Фото: скриншот трансляции коллегии

О ходе реализации программы «Наш двор» на коллегии Минстроя РТ рассказала руководитель департамента управления стратегическими проектами фонда «Институт развития городов РТ» Венера Камалова. По плану, к 2025 году все дворы должны быть благоустроены. Бюджет составит 50 млрд рублей, на эти деньги благоустроят 6 775 дворов. В прошлом году отремонтировали уже 1 091 двор. Камалова привела в пример Башкирию, где за год благоустроили 380 дворов.

За 9 месяцев в адрес программы обратились 18 тыс. жителей. Была создана единая база, где отображается история каждого двора, а также обращения граждан, текущее состояние двора, результаты работы.

По словам Камаловой, одним из ключевых показателей является удовлетворенность граждан. Первый принцип — комплексный подход. Так, несколько домов объединяют общим ядром, создают скверы.

В 2020 году проложили 296 км новых тротуаров, поставили более 4 тыс. новых опор освещения, что позволило осветить более 300 тыс. кв. м. дворов.