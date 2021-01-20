Ин Бом присоединился к «Рубину» на сборе в Турции

Полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом присоединился к тренировкам команды на первом тренировочном сборе в Турции. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Корейский футболист получил от тренерского штаба дополнительный отдых из-за ограничений по коронавирусу в Южной Корее. Ин Бом пропустил начало сборов команды и только сегодня вернулся в расположение казанцев.

Завтра «Рубин» проведет свой первый контрольный матч на зимнем сборе в Турции. Соперником казанцев станет сербский «Партизан». Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть в 15:00 на Rubin TV.

Напомним, ранее японский легионер «Рубина» Мицуки Сайто дал первое интервью в качестве игрока казанского клуба.