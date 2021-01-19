Общается с Йевтичем и считает РПЛ сильнее Португалии. Первое интервью Сайто после перехода в «Рубин»

«РПЛ превосходит чемпионаты Португалии и Бельгии»

Японский полузащитник «Рубина» Мицуки Сайто дал первое интервью после перехода из чемпионата Японии. Сейчас футболист проходит подготовку к возобновлению сезона вместе с казанской командой на тренировочном сборе в Турции.

Пресс-службе «Рубина» японец рассказал, что помимо Казани он имел предложения из нескольких европейских стран. Один из вариантов был из Португалии, но Сайто считает уровень местного чемпионата слабее, чем в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Это мой первый европейский опыт. У меня было несколько предложений из Старого Света, в том числе из Португалии. Но я бывал в Казани ранее, когда там проходил чемпионат мира по футболу».

«Мое представление о РПЛ: очень жесткая лига, с хорошей интенсивностью и с очень холодной зимой. Я думаю, что уровень чемпионата высокий, намного выше, чем в Японии или Португалии и Бельгии», — сказал Сайто.

О Слуцком и знакомстве тренера с азиатским рынком

Важнейшую роль в переходе Сайто в «Рубин» сыграл главный тренер казанцев Леонид Слуцкий. По словам японца, наставник команды хорошо знаком с азиатским рынком футболистов, и это помогло Мицуки сделать окончательный выбор в сторону клуба из столицы Татарстана.

Также немаловажным он считает знакомство Слуцкого с одним из лучших игроков Японии последних лет Кейсуке Хондой. Тренер казанцев работал с японцем в московском ЦСКА, где футболист был лидером команды.

«Я немного знаком с городом и командой. Здесь отличный тренер, он ранее работал с Кейсуке Хондой. Он знаком с азиатским рынком игроков, и я сделал выбор в пользу «Рубина». Мне очень нравится тренер, его занятия, личностный подход, то, что он говорит мне. Он объясняет мне все, что связано с командой. У меня не возникает лишних вопросов. Он дает задания, я их выполняю», — сказал Сайто.

Также Мицуки отметил тренировки в составе «Рубина», которые он считает очень тяжелыми. Несмотря на всю тяжесть подготовительного этапа, Сайто доволен тренерским штабом. Он уже разговаривал со Слуцким о тактических деталях игры команды и своих действиях на поле.

«Тренировки очень тяжелые. Но я люблю тренироваться. Партнеры по команде стараются мне помочь, подсказывают. Мне очень комфортно здесь. Я говорил со Слуцким о деталях игры в защите. Я почти ничего не знал о тактике команды, он рассказал, как нужно действовать в различных ситуациях. Когда идти в давление, а когда остановиться. Это очень важные детали», — заметил японец.

Сайто считает тренировки в «Рубине» очень тяжелыми. Фото: rubin-kazan.ru

Соперничает с Йевтичем, ждет Ин Бома

После перехода Сайто в составе «Рубина» стало девять легионеров. В нынешнем сезоне в заявку команды в РПЛ можно включать лишь 8 иностранцев. Теперь тренерский штаб казанцев должен принять решение, с кем из иностранных футболистов оказаться в оставшейся части чемпионата страны.

Большинство экспертов склоняется к версии, что «Рубин» расстанется с полузащитником Дарко Йевтичем. Сайто копирует позицию швейцарца в центре поля и наигрывается там тренерами казанцев на сборе в Турции. Несмотря на это, японец хорошо общается с Йевтичем и дружит с еще двумя легионерами «Рубина».

«Я подружился с Оливером (Абильдгор) и Филипом (Уремович). На поле общаюсь с Шатовым и Дарко (Йевтич), мы играем на одной позиции. Квара? Он молодой, очень быстрый. Постоянно забивает на тренировках. Он очень хорош», — сказал Сайто.

В японском чемпионате Сайто играл в центре, частенько выходя на позиции опорного полузащитника. Кроме этого, тренеры «Сэнан Бельмаре», откуда он перешел в «Рубин», использовали хавбека в роли плеймейкера. Они полагали, что Мицуки создает хороший баланс между обороной и атакой.

В «Рубине» эти функции чаще всего выполняет корейский полузащитник Хван Ин Бом. Кореец отсутствует на первом сборе казанцев из-за коронавирусных ограничений в своей стране, но вскоре должен присоединится к команде. Его приезд больше всего ожидает Сайто, который предвосхищает общение с корейцем о жизни в России.

«Да, я прекрасно знаю Ин Бома. Он еще не приехал на сбор. Это корейский игрок. Япония и Корея страны соседи. У нас есть множество общих тем для общения. Я думаю, он может много мне рассказать в будущем», — отметил Мицуки.

Сайто копирует позицию Йевтича в центре поля, и тренерский штаб казанцев наигрывает японца на сборах. Фото: rubin-kazan.ru

Советовался с Хасимото, хочет с «Рубином» в еврокубки

Сайто — не первый японский футболист в РПЛ в нынешнем сезоне. Дорогу в Россию для японцев в сезоне-2020/21 открыл еще Кенто Хасимото из «Ростова». Его яркий старт за ростовчан показал, что футболисты из Японии неплохо акклиматизируются в нашей стране. В результате Хасимото выступил переговорщиком со стороны «Рубина», предоставив Сайто хороший отзыв о российском чемпионате.

«Перед тем как перейти, я общался с Кенто Хасимото из «Ростова». Он мой друг. Я спросил у него: «Как там в России?». Он ответил: «Все отлично, хорошая лига. Очень холодно, но, несмотря на это, все нравится».

Мои первые впечатления о русских до переезда были такими: русские очень немногословны и не очень любят азиатскую внешность. Но на самом деле это не так. Когда я приехал, все оказались очень приветливыми. И мне все нравится», — сказал Сайто.

Перед переездом в Россию Сайто общался с игроком «Ростова» Кенто Хасимото. Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» после первой части чемпионата набрал 28 очков и занимает девятую строчку в турнирной таблице РПЛ. До четвертого места, которое дает право сыграть в еврокубках на следующий сезон, команде не хватает всего лишь на 5 очков. Новичок казанцев Сайто уверен, что «Рубин» сможет зацепиться не только за зону Лиги Европы, но и побороться за путевку в Лигу чемпионов.

Для достижения этой цели Мицуки готов приложить свои усилия в виде 5 забитых голов и 5 голевых ассистов.

«В продолжении этого сезона моя цель — это 5 голов и 5 голевых передач. И чтобы команда поднималась выше по турнирной таблице. А на следующий год сыграть в Лиге чемпионов или Лиге Европы», — сказал японский полузащитник.

Любопытно, что за всю свою карьеру в Японии Сайто забил всего 6 мячей в более чем 130 матчах на профессиональном уровне.

Зульфат Шафигуллин