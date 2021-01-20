Кабмин поручил провести «Лыжню Татарстана — 2021» в феврале

В Татарстане 13 февраля пройдут республиканские массовые соревнования «Лыжня Татарстана — 2021». Соответствующее распоряжение, подписанное премьером республики Алексеем Песошиным, опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Минспорта РТ поручено обеспечить участие в соревнованиях учащихся, студентов, сотрудников предприятий и организаций, детей и пенсионеров. Также ведомству поручено совместно с исполкомом Казани организовать работу по подготовке и проведению открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России — 2021».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В прошлом году Федерация лыжных гонок республики представила новую книгу «Лыжный Татарстан», которая посвящена 100-летию ТАССР.



Татьяна Леухина