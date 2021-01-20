Новости спорта

19:57 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Кабмин поручил провести «Лыжню Татарстана — 2021» в феврале

18:59, 20.01.2021
Кабмин поручил провести «Лыжню Татарстана — 2021» в феврале
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане 13 февраля пройдут республиканские массовые соревнования «Лыжня Татарстана — 2021». Соответствующее распоряжение, подписанное премьером республики Алексеем Песошиным, опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Минспорта РТ поручено обеспечить участие в соревнованиях учащихся, студентов, сотрудников предприятий и организаций, детей и пенсионеров. Также ведомству поручено совместно с исполкомом Казани организовать работу по подготовке и проведению открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России — 2021».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В прошлом году Федерация лыжных гонок республики представила новую книгу «Лыжный Татарстан», которая посвящена 100-летию ТАССР.

Татьяна Леухина
СпортОбщество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также