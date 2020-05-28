В Татарстане к 100-летию ТАССР вышла книга об истории лыжного спорта

Федерация лыжных гонок Республики Татарстан представила новую книгу «Лыжный Татарстан», которая посвящена 100-летию ТАССР.

«Вдохновители издания книги — спортсмены-лыжники республики — призеры и победители Олимпийских игр, чемпионы мира по лыжным гонкам, чемпионы России, а также многократные обладатели Кубка страны. Многие описываемые в книге события уже канули в Лету. Но книга «Лыжный Татарстан» оживит прошлое, познакомит с настоящим, поможет сделать прогноз на будущее», — говорится на сайте федерации.



В книге приводятся интересные факты из столетней истории лыжного спорта в республике и даны ответы на самые главные вопросы по развитию и воспитанию молодых спортсменов. Она подходит для чтения широкого круга людей, начиная от тренеров и профессиональных лыжников и заканчивая простыми обывателями.

Книгу может почитать любой желающий на официальном сайте Федерации лыжных гонок РТ.