В Казани установят памятник царице Сююмбике

К 100-летию ТАССР в Казани будет установлен памятник царице Сююмбике. Об этом рассказал скульптор Камиль Мулдашев.

По его словам, Минкульт РТ одобрил установку монумента. В качестве места предложены три площадки, в том числе перед башней Сююмбике, перед Президентским дворцом и перед зданием цирка на площади Тысячелетия.

«То, что Сююмбике должна быть увековечена с помощью памятника, давно известно любому татарину. У нас есть такой талантливый человек [Камиль Мулдашев], и его работа одобрена в Министерстве культуры, об этом двух мнений быть не может», — цитирует «Татар-информ» председателя Исполкома Всемирного конгресса татар Рината Закирова.

Скульптура будет установлена в 2020 году.

Напомним, ранее сообщалось, что в России готовят госпрограмму по увековечению памяти павших защитников Отечества.