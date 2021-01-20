Новости спорта

16:56 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Новиков определился с тренерским штабом в «Нефтехимике»

15:20, 20.01.2021
Новиков определился с тренерским штабом в «Нефтехимике»
Фото: vk.com/fcneftekhimik

Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков определился с тренерским штабом команды.

Рулевому нижнекамцев будут помогать старший тренер Олег Нечаев, тренеры Константин Деменко и Юрий Бавыкин, а также специалист по работе с вратарями Виктор Гришин.

Сейчас команда вместе с наставниками находится на первом тренировочном сборе в Турции. На нем нижнекамцы сыграют четыре контрольных матча.

Напомним, Новиков возглавил «Нефтехимик» в начале января, сменив на этом посту Юрия Уткульбаева, ушедшего в отставку.

СпортФутбол
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также