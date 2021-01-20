Новиков определился с тренерским штабом в «Нефтехимике»

Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков определился с тренерским штабом команды.

Рулевому нижнекамцев будут помогать старший тренер Олег Нечаев, тренеры Константин Деменко и Юрий Бавыкин, а также специалист по работе с вратарями Виктор Гришин.

Сейчас команда вместе с наставниками находится на первом тренировочном сборе в Турции. На нем нижнекамцы сыграют четыре контрольных матча.

Напомним, Новиков возглавил «Нефтехимик» в начале января, сменив на этом посту Юрия Уткульбаева, ушедшего в отставку.