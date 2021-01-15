«Нефтехимик» сыграет с двумя сербскими командами на сборе в Турции

Стали известны спарринг-партнеры «Нефтехимика» на первом зимнем тренировочном сборе в Турции.

Команда Кирилла Новикова планирует провести четыре контрольных матча.

24 января нижнекамцы встретятся с сербским «Пролетером», четыре дня спустя «Нефтехимик» сыграет с еще одним представителем Сербии — клубом «Вождовац». 31 января запланирован матч с хабаровским «СКА». Четвертый соперник определится чуть позже.

На сбор в Турцию не отправится полузащитник Илья Кубышкин, который покинул клуб по обоюдному согласию сторон.

Напомним, ранее «Нефтехимик» объявил о назначении Новикова новым главным тренером команды. Подробнее о перестановках в тренерском штабе нижнекамском клубе читайте в материале «Реального времени».