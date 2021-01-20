В Татарстане снизилось количество пожаров, но в 18 районах показатель вырос

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ (архив)

В 2020 году общее количество пожаров снизилось, однако в 18 муниципальных районах произошел рост показателя. Среди лидеров по количеству пожаров Спасский (68%), Кайбицкий (53%), Новошешминский (40%) и Дрожжановский (33%) районы. Такие данные представили на итоговой коллегии МЧС Татарстана.

В Татарстане количество пожаров снизилось более чем на 1% (с 6 065 до 5 995). За год от огня спасено материальных ценностей на 1,5 млрд рублей. Это в два раза больше, чем годом ранее.



ГУ МЧС РФ по РТ (архив)

В 2020 году в пожарах погибли 163 человека — что на 14 человек (9%) выше, чем в 2019 году. Превышение по количеству погибших зафиксировано в 18 районах. В Зеленодольском, Альметьевском, Чистопольском, Высокогорском, Рыбно-Слободском районах и Набережных Челнах количество погибших составляет 51 человек — это почти 1/3 от общего количества жертв.

Доля пожаров в жилых домах составила 41%. В них погибли 137 человек (84%).

В МЧС намерены усилить профилактику пожаров в жилом секторе. В первую очередь это касается людей, находящихся в социально опасном положении. Одна из самых частых причин смерти людей в пожарах — это нахождение людей на самоизоляции и употребление при этом алкоголя.



Ранее прокуратура Зеленодольска выявила нарушения требований пожарной безопасности в реабилитационном центре.



Ольга Плешкова