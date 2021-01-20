Прокуратура Зеленодольска выявила нарушения требований пожарной безопасности в реабилитационном центре

Фото: Максим Платонов (архив)

В Зеленодольске прокуратура выявила существенные нарушения требований пожарной безопасности в отделении длительной медико-социальной реабилитации Республиканского наркологического диспансера Минздрава РТ, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Среди нарушений неисправность системы передачи сигналов от автоматической установки пожарной сигнализации в подразделение пожарной охраны, ручной режим работы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, отсутствие на потолке точечных пожарных извещателей и другие.

Фото: realnoevremya.ru

В связи с тем, что нарушения создают угрозу безопасности жизни и здоровья людей, прокуратура обратилась в суд с требованием приостановить работу отделения длительной медико-социальной реабилитации («Большие Ключи») до их устранения.

Отметим, что с 1 по 17 января в Татарстане произошло 176 пожаров: десять человек пострадали, 21 погиб (в том числе двое детей), 36 татарстанцев спасли.



Татьяна Демина