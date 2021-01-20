«Нижнекамскнефтехим» внедрил электронную систему отбора кадров

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» в опытную эксплуатацию введена новая автоматизированная система привлечения и отбора персонала. Это усовершенствует процесс комплектования кадрами структурные подразделения компании.



Функциональность разработана специалистами департамента информационных технологий (ДИТ), центра автоматизации и базируется на лучших мировых практиках использования ERP-систем.

Система предоставляет возможность подачи заявок на трудоустройство со стороны внешних кандидатов посредством отклика на вакансию на корпоративном сайте компании либо в мобильном приложении «Мой Нефтехим». Работники предприятия также могут подать заявку для перевода на желаемую должность через корпоративный портал «Нижнекамскнефтехима».

По результатам, полученным во время опытной эксплуатации, специалистами ДИТ будут осуществляться дальнейшие развитие и усовершенствование системы привлечения и отбора персонала.

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