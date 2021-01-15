В Татарстане почти все исследуемые на коллективный иммунитет к COVID-19 переболели бессимптомно

Замруководителя республиканского Управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина рассказала об итогах исследования коллективного иммунитета к коронавирусу. Всего прошло три этапа, в июне, сентябре и декабре. По итогам первого этапа антитела были у 31%, второго этапа — 45%, третьего этапа — 51,2%.

Всего были протестированы 2 947 человек из всех муниципалитетов РТ. Среди обследуемых 94,4% перенесли коронавирус бессимптомно. Наибольшее количество лиц с антителами выявлено среди преподавателей и воспитателей (56,4%). Далее идут дети дошкольного возраста (почти 54%), медработники (50%), школьники (47,5%), студенты 45%.

Руководитель республиканского Роспотребнадзора Марина Патяшина недавно заявила, что массовая вакцинация населения республики будет способствовать активному формированию коллективного иммунитета. Скорее всего, отметила Патяшина, это произойдет весной, в мае.