Роспотребнадзор нашел 8 проблемных затапливаемых подвалов в Казани

Фото: Олег Тихонов (архив)

Татарстанское управление Роспотребнадзора на сегодня держит на контроле 40 регулярно затапливаемых подвалов. Нарушение санитарных норм обнаружено в восьми из них.

Как сообщают в ведомстве, в этих подвалах наблюдаются «подтопление, неудовлетворительное состояние и наличие окрыленных стадий комаров». Приводится и список домов, все они находятся в Казани:

ул. Техническая, д. 35;

ул. Качалова, д. 120;

ул. Южно-Промышленная, д. 1/77а;

ул. Южно-Промышленная, д. 1/77б;

пр. Победы, д. 78,

ул. Коротченко, д. 4;

ул. Саид-Галеева, д. 3;

ул. Право-Булачная, д. 37.

Управляющим компаниям, в чьем ведении находятся указанные дома, направлены предписания об устранении выявленных нарушений, добавляют в Роспотребнадзоре.

Напомним, в августе 2020 года слесарь УК «Старый город» утонул в затопленном подвале дома на улице Каюма Насыри. Прокуратура признала произошедшее несчастным случаем.