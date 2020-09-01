Прокуратура установила обстоятельства смерти мужчины в затопленном подвале казанской многоэтажки

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ

Прокуратура Казани установила, что мужчина утонул в подвале дома на улице Каюма Насыри, 38 вследствие несчастного случая. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Вечером 11 августа главный инженер управляющей компании «Старый город» поручил слесарю-сантехнику проверить информацию о подтоплении подвала. Авария подтвердилась.

По показаниям плотника-кровельщика той же управкомпании, мужчина нырнул в воду через слуховое окно в подвале и после этого не появлялся на поверхности. Сотрудники прокуратуры установили, что указаний по самостоятельному устранению аварии работнику не давалось. Смерть наступила вследствие несчастного случая.

Прокуратура обязала директора управкомпании провести с работниками инструктаж по охране труда с разбором материалов расследования несчастного случая.

Напомним, что сотрудники МЧС, извлекшие тело мужчины, сообщили, что подвал дома был затоплен на все 2,5 метра.

