В Татарстане завершилась вакцинация от гриппа

Замруководителя республиканского Управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина сообщила о завершении в Татарстане вакцинации от гриппа.

По ее словам, план привить 2 с лишним миллиона людей выполнен. Вакцинацией охватили 60% населения.

Она также напомнила, что между прививками от гриппа и коронавируса надо выдержать месяц.

Ранее сообщалось, что в Татарстане до февраля 2021 года хотят привить от коронавируса 190 тысяч человек.