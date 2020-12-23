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В Татарстане завершилась вакцинация от гриппа

10:31, 23.12.2020
В Татарстане завершилась вакцинация от гриппа
Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Замруководителя республиканского Управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина сообщила о завершении в Татарстане вакцинации от гриппа.

По ее словам, план привить 2 с лишним миллиона людей выполнен. Вакцинацией охватили 60% населения.

Она также напомнила, что между прививками от гриппа и коронавируса надо выдержать месяц.

Ранее сообщалось, что в Татарстане до февраля 2021 года хотят привить от коронавируса 190 тысяч человек.

Общество Татарстан
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