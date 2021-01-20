В Нижнекамске автобус насмерть сбил женщину

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Вечером 19 января в Нижнекамске автобус насмерть сбил переходившую дорогу 68-летнюю женщину. Происшествие случилось напротив автовокзала, на улице Вокзальной, сообщают новости телеканала «НТР 24».

Известно, что в момент наезда в автобусе не было пассажиров. За рулем находился 65-летний мужчина.

Погибшая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм она умерла до приезда врачей.

В конце ноября прошлого года в Казани на улице Островского автобус насмерть сбил 23-летнюю девушку. Погибшая шла по пешеходному переходу.

Татьяна Демина