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В Мензелинском районе РТ на трассе М-7 из-за ДТП перекрыли движение

09:35, 20.01.2021
В Мензелинском районе РТ на трассе М-7 из-за ДТП перекрыли движение
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Мензелинском районе Татарстана на 1103 км автодороги М-7 «Волга» (Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа) перекрыто движение. Это связано с ДТП, сообщает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

На указанном участке дороги работают сотрудники ГИБДД.

В ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» просят водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, 16 января в Татарстане из-за бурана закрывали движение по федеральной автодороге М-7, а также участок трассы М-5 «Урал» в Татарстане, Башкортостане и Оренбургской области.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
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