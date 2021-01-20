В Мензелинском районе РТ на трассе М-7 из-за ДТП перекрыли движение

В Мензелинском районе Татарстана на 1103 км автодороги М-7 «Волга» (Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа) перекрыто движение. Это связано с ДТП, сообщает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

На указанном участке дороги работают сотрудники ГИБДД.



В ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» просят водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, 16 января в Татарстане из-за бурана закрывали движение по федеральной автодороге М-7, а также участок трассы М-5 «Урал» в Татарстане, Башкортостане и Оренбургской области.



Татьяна Демина