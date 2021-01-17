На трассах в Татарстане сняты ограничения из-за бурана

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Движение на федеральных трассах в Республике Татарстан открыто для всех видов транспорта, сообщает сегодня утром ФКУ «Волго-Вятскуправтодор». Ограничения действовали до 6 утра.

Напомним, ограничения вводились для рейсовых междугородних автобусов на ряде федеральных трасс из-за сильного снегопада и плохой видимости. Ограничения были введены с 18.30 16 января.

В частности, в Татарстане закрывали движение по федеральной автодороге М-7, а также участок трассы М-5 «Урал» в Татарстане, Башкортостане и Оренбургской области.



В настоящее время движение транспорта восстановлено в полном объеме, сообщает «Волго-Вятскуправтодор».