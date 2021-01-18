С начала года на пожарах в Татарстане погиб 21 человек
С 1 по 17 января в Татарстане произошли 176 пожаров. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ, 9 человек пострадали, 21 погиб (в том числе двое детей) и 36 были спасены.
За 17 января в Татарстане ликвидировали 13 пожаров, на которых пострадали два человека, пять человек погибли и два человека были спасены.
Напомним, что утром 17 января в коттеджном поселке Пятидворье Верхнеуслонского района Татарстана произошел пожар. В результате погибли четыре человека — подполковник полиции с отцом и двумя сыновьями.Происшествия Татарстан
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