С начала года на пожарах в Татарстане погиб 21 человек

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

С 1 по 17 января в Татарстане произошли 176 пожаров. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ, 9 человек пострадали, 21 погиб (в том числе двое детей) и 36 были спасены.



За 17 января в Татарстане ликвидировали 13 пожаров, на которых пострадали два человека, пять человек погибли и два человека были спасены.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Напомним, что утром 17 января в коттеджном поселке Пятидворье Верхнеуслонского района Татарстана произошел пожар. В результате погибли четыре человека — подполковник полиции с отцом и двумя сыновьями.