В Казани организовали 17 мест временного складирования снега из-за перегруженности основных пунктов

Фото: Дмитрий Резнов

В Казани дорожные службы работают в круглосуточном режиме. Но из-за перегруженности основных снегоплавительных пунктов в столице Татарстана пришлось организовать 17 временных пунктов складирования снега.

Выбор мест был согласован со специалистами Минэкологии РТ. Это не причинит вреда экосистеме города.

Фото: kzn.ru

Семь снегоплавильных пунктов в дни сильного снегопада работали в перегруженном режиме. Их обычная производительность составляет 7,2 тыс. тонн в сутки. А во время снегопадов с улиц Казани вывозилось в среднем 24 тыс. тонн снега в сутки.

Снегоплавильные пункты будут работать с перегрузом и плавить уже свезенный на них снег в течение еще как минимум двух недель, говорится на сайте мэрии города.

Подробнее о том, как власти столицы Татарстана справляются с последствиями снегопадов — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина