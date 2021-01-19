В Татарстане экологи сняли незаконную добычу песка на фотоловушку

Инспекторы Минэкологии Татарстана при помощи фотоловушки установили факт кражи песка с территории дикого песчаного карьера в Альметьевском районе. Оттуда вывезли 2,6 тысячи куб. метров полезного ископаемого.

В кадр установленной инспекторами камеры попали погрузчик без государственного регистрационного номера, грузовые автомобили МАЗ и КАМАЗ, вывозящие ОПИ за пределы карьера. Размер ущерба «черных копателей» составил 440 тыс. рублей.

Действия виновных лиц образуют состав преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ. Для принятия процессуального решения материалы по данному факту отправлены в Отдел МВД России по Альметьевскому району.

Ранее в Татарстане экологи уже ловили «черных копателей» добычу песка на камеру-ловушку.



Ольга Плешкова