В Татарстане экологи сняли незаконную добычу песка на камеру-ловушку

В Альметьевском районе Татарстана инспекторы Минэкологии РТ решили поймать нарушителей, незаконно добывающих песок в карьере. Технику удалось снять при помощи камеры-ловушки.

Материалы экологи уже передали в МВД, сообщает пресс-служба министерства. Полиция должна установить собственников самосвала и бульдозера.

Отмечается, что для юрлиц размер штрафа по статье о незаконном пользовании недрами составляет от 800 тысяч до 1 млн рублей.

В Минэкологии также указывают, площадь карьера составила 870 кв. м, его глубина достигла 3 м. Предварительно ущерб оценивается в 209 тысяч рублей.