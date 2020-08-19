Новости общества

13:21 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане экологи сняли незаконную добычу песка на камеру-ловушку

12:39, 19.08.2020
В Татарстане экологи сняли незаконную добычу песка на камеру-ловушку
Фото: eco.tatarstan.ru

В Альметьевском районе Татарстана инспекторы Минэкологии РТ решили поймать нарушителей, незаконно добывающих песок в карьере. Технику удалось снять при помощи камеры-ловушки.

Материалы экологи уже передали в МВД, сообщает пресс-служба министерства. Полиция должна установить собственников самосвала и бульдозера.

Отмечается, что для юрлиц размер штрафа по статье о незаконном пользовании недрами составляет от 800 тысяч до 1 млн рублей.

В Минэкологии также указывают, площадь карьера составила 870 кв. м, его глубина достигла 3 м. Предварительно ущерб оценивается в 209 тысяч рублей.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем