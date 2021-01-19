В Татарстан доставили планшеты для Всероссийской переписи населения
В Татарстан доставили планшеты, которые будут использовать при проведении Всероссийской переписи населения. Основной этап Всероссийской переписи пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года.
В Казани планируют задействовать более 3,5 тыс. человек переписного персонала. При обходе жилых домов работники будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Принять участие в переписи можно будет на стационарных участках, в том числе в помещениях МФЦ. Также можно будет пройти перепись онлайн.
Для обеспечения безопасности респондентов и переписчиков будут привлекаться сотрудники подразделений МВД, сообщается на сайте исполкома Казани.
Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов назвал одним из важнейших событий 2021 года Всероссийскую перепись населения.
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