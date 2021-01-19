В Татарстан доставили планшеты для Всероссийской переписи населения

Фото: Денис Гордийко

В Татарстан доставили планшеты, которые будут использовать при проведении Всероссийской переписи населения. Основной этап Всероссийской переписи пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года.

В Казани планируют задействовать более 3,5 тыс. человек переписного персонала. При обходе жилых домов работники будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Принять участие в переписи можно будет на стационарных участках, в том числе в помещениях МФЦ. Также можно будет пройти перепись онлайн.

Для обеспечения безопасности респондентов и переписчиков будут привлекаться сотрудники подразделений МВД, сообщается на сайте исполкома Казани.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов назвал одним из важнейших событий 2021 года Всероссийскую перепись населения.



Ольга Плешкова