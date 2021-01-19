«Ак Барс» пятую неделю подряд удерживает лидерство в Индексе силы КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) представила обновленный Индекс силы команд по итогам прошедшей игровой недели.

Лидером рейтинга остался казанский «Ак Барс». Команда Дмитрия Квартальнова пятую неделю подряд удерживает лидерство. За прошедшие семь дней казанцы одержали три победы в трех матчах, в том числе над идущим вторым на Востоке омским «Авангардом» (3:1).

На второе место в рейтинге поднялся магнитогорский «Металлург», третий — «Салават Юлаев», опустившийся на одну строчку вниз.

Наибольший скачок вверх совершил «Трактор». Челябинская команда на прошедшей неделе обыграла «Витязь» (2:1) и «Локомотив» (4:0), благодаря чему поднялась в Индексе силы на 12 позиций.

Напомним, ранее вратарь «Ак Барса» Адам Рейдеборн был признан лучшим голкипером недели в КХЛ.