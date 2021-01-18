Голкипер «Ак Барса» Рейдеборн признан лучшим вратарем недели КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала лучших игроков прошедшей игровой недели регулярного чемпионата.

Среди вратарей отмечен хоккеист «Ак Барса» Адам Рейдеборн. Голкипер казанцев выиграл за неделю две встречи, оформив в одной из них шатаут. «Сухая» серия Рейдеборна сейчас составляет 116 минут и 18 секунд.

Лучшими защитником и нападающим признаны игроки «Автомибилиста» Корбиниан Хольцер и Питер Холланд, одержавшие со своей командой четыре победы в четырех матчах за неделю.

Лучшими игроками 18-й недели сезона признаны:



Адам Рейдеборн («Ак Барс»)

Корбиниан Хольцер («Автомобилист»)

Питер Холланд («Автомобилист»)

Александр Алексеев («Салават Юлаев») pic.twitter.com/Z3GKsQ8Nyg — КХЛ (@khl) January 18, 2021

Лучшим новичком стал защитник «Салавата Юлаева» Александр Алексеев. В его активе 3 (2+1) очка и победный гол в ворота казахстанского «Барыса».

Подробнее о прошедшей игровой неделе в хоккейном мире читайте в материале «Реального времени».