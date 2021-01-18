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Голкипер «Ак Барса» Рейдеборн признан лучшим вратарем недели КХЛ

13:59, 18.01.2021
Голкипер «Ак Барса» Рейдеборн признан лучшим вратарем недели КХЛ
Фото: ak-bars.ru

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала лучших игроков прошедшей игровой недели регулярного чемпионата.

Среди вратарей отмечен хоккеист «Ак Барса» Адам Рейдеборн. Голкипер казанцев выиграл за неделю две встречи, оформив в одной из них шатаут. «Сухая» серия Рейдеборна сейчас составляет 116 минут и 18 секунд.

Лучшими защитником и нападающим признаны игроки «Автомибилиста» Корбиниан Хольцер и Питер Холланд, одержавшие со своей командой четыре победы в четырех матчах за неделю.

Лучшим новичком стал защитник «Салавата Юлаева» Александр Алексеев. В его активе 3 (2+1) очка и победный гол в ворота казахстанского «Барыса».

Подробнее о прошедшей игровой неделе в хоккейном мире читайте в материале «Реального времени».

СпортХоккей
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