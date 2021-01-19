Отток капитала из России в 2020 году вырос в 2,2 раза

В 2020 году чистый отток капитала из России достиг $47,8 млрд. По сравнению с предыдущим годом он вырос в 2,2 раза.

За 2019 год этот показатель находился на уровне $22,1 млрд, говорится в материалах ЦБ.

Фото: ЦБ РФ

«В отличие от ситуации 2019 года, когда существенную роль сыграли операции по наращиванию иностранных активов, в прошедшем году основной формой чистого кредитования остального мира частным сектором выступало сокращение внешних обязательств, сформированное в близкой пропорции банками и прочими секторами», — отметили в Центробанке.

Напомним, по итогам 2019-го приток иностранного капитала в российский госдолг составил $22,2 млрд. Это рекордный показатель.