Новости аналитики

17:51 МСК Все новости
Новости раздела
Аналитика

Отток капитала из России в 2020 году вырос в 2,2 раза

17:13, 19.01.2021
Отток капитала из России в 2020 году вырос в 2,2 раза
Фото: torange.biz

В 2020 году чистый отток капитала из России достиг $47,8 млрд. По сравнению с предыдущим годом он вырос в 2,2 раза.

За 2019 год этот показатель находился на уровне $22,1 млрд, говорится в материалах ЦБ.

Фото: ЦБ РФ

«В отличие от ситуации 2019 года, когда существенную роль сыграли операции по наращиванию иностранных активов, в прошедшем году основной формой чистого кредитования остального мира частным сектором выступало сокращение внешних обязательств, сформированное в близкой пропорции банками и прочими секторами», — отметили в Центробанке.

Напомним, по итогам 2019-го приток иностранного капитала в российский госдолг составил $22,2 млрд. Это рекордный показатель.

АналитикаЭкономика
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем