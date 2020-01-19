В Центробанке зафиксировали рекордный приток иностранцев в российский госдолг

Приток иностранного капитала в госдолг России в 2019 году стал рекордным за всю историю наблюдении, следует из статистического отчета Банка России.

Так, согласно данным, нерезиденты вложили в российский госдолг в прошлом году $22,2 млрд. Как отмечает «Российская газета», иностранные инвесторы интересовались вложениями в российский госдолг на волне спроса на активы развивающихся рынков, ослабления санкционной риторики и низкой инфляции.

Прежний рекорд был установлен в 2012 году, когда иностранные вложения в российский госдолг составили $17,1 млрд. Кроме того, прошлогодний результат отличается от аналогичного показателя за 2018 год, когда был зафиксирован отток капитала в размере $5,3 млрд.